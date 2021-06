El Nobel que la Argentina se dio el lujo de expulsar, reza el título de la nota de opinión de Silvia Fesquet que publicó en Clarín. En las redes lo corrigen: no fue el país sino la dictadura cívico-militar que encabezó el general Juan Carlos Onganía y que el 28 de junio de 1966 derrocó al presidente constitucional Arturo Illía. Y hasta le recuerdan el apoyo que el diario brindó a aquel gobierno de facto.

En la nota, se afirma que los nobeles Houssay y Milstein decián que “Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica”. ¡Clarín! Que no cuestionó el recorte a la ciencia que hizo Macri y que no publicó ni celebró las políticas de los gobiernos Néstor, Cristina y ahora Alberto Fernández, en relación a la ciencia.

Las redes hacen memoria por Clarín: