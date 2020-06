La famosa escritora J.K. Rowling, reconocida por crear la saga de Harry Potter, fue tildada de “feminista radical que excluye a los trans”, por un curioso comentario que tuvo sobre la menstruación.



J. K. Rowling enlazó un artículo en el que afrontaba la perspectiva de un mundo post covid-19 "para la gente que menstrúa", e ironizó sobre el nombre que se da a esa gente: mujeres. Ese comentario irónico fue adoptado por los colectivos trans como una agresión hacia otras personas que menstrúan, o bien hacia las mujeres que por algún motivo no tienen menstruación.

Pero esto no fue todo, ya que luego de este tuit, comenzaron a tildar a Rowling de transfóbica. “Bruja, Feminazi o TERF” fueron algunos de los calificativos más utilizados para referirse a la escritora; mientras que otro grupo defendían su postura. Inmadiatamente, quién dio vida a Harry Potter decidió explicar su teoría y las razones por las que no comparte la ideología trans. “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de analizar sus vidas de manera significativa. No es odio, es decir la verdad”. afirmó en Twitter. Y añadió dos mensajes más: “La idea de que las mujeres como yo, que hemos sido empáticas con las personas trans durante décadas, sintiendo parentesco porque son vulnerables de la misma forma que las mujeres, es decir, a la violencia masculina, ‘odian’ a las personas trans, porque creemos que el sexo real y hemos vivido las consecuencias de ello, es una tontería”. “Respeto el derecho de cada persona trans a vivir de cualquier manera en la que se sienta auténtica y cómoda. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por el hecho de ser mujer. No creo que sea aborrecible comentarlo”, finalizó aclarando.