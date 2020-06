Y un día Miguel Boggiano cruzó un límite que no debería haber cruzado. Una cosa es llamar a la población a violar la cuarentena poniendo en riesgo no sólo la salud particular de sus seguidores sino también todo el sistema de salud.

Eso ya era un delito en contra del artículo 205 del Código Penal que prevé una pena de prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Pero ahora esta llamando a una parte de la población a armarse.

“La gente de campo debería armarse y poner francotiradores para defender la propiedad privada. Estamos indefensos ante el avance de gente que busca destruir. https://t.co/kAkac2q8ne”— Miguel A Boggiano on Twitter Link Miguel A Boggiano on Twitter

Como si a la situación general de la pandemia le hiciera falta algo más como enfrentamientos armados entre civiles. Por suerte no todos en este país se toman en serio a este peligroso sujeto.

“@Miguel_Boggiano Lo que la gente de campo debería hacer... Es poner en blanco a sus empleados!...”— Federico Pellegrini on Twitter Link Federico Pellegrini on Twitter

“@Miguel_Boggiano Estos muchachos que siempre hablan de la meritocracia" , alguien que me diga que mérito tiene este boludo imitador de Sergio Denis ( sin quincho ) ?????”— Fabian Coppola on Twitter Link Fabian Coppola on Twitter

“@Miguel_Boggiano Pagaría por verte apuntando”— No Hay Peor Ciego... on Twitter Link No Hay Peor Ciego... on Twitter

“@Miguel_Boggiano Eso es superarse Miguel...! Francotiradores...!!! Trasnochar no es para vos...!”— El motoquero Salesiano on Twitter Link El motoquero Salesiano on Twitter

“@Miguel_Boggiano algún abogado que denuncie ante el Ministerio Público Fiscal para que actúe de oficio esto es además de una MENTIRA es muy peligroso @Gregoriodalbon @gracepenafort @AleRuaTwit @cyngarciaradio @jorgehalperin @FernandezAnibal @tunykollmann @marceloCena @rodotailhade”— La Doctora Libertad on Twitter Link La Doctora Libertad on Twitter

“@Miguel_Boggiano @ElCipayo Estamos esperando tu participación desde el balcón... empezá que te seguimos”— Marita on Twitter Link Marita on Twitter

“@Miguel_Boggiano cada dia más idiota e irresponsable”— Laura on Twitter Link Laura on Twitter

Argeñ☀️la 🔻 💜💚 on Twitter

“@Miguel_Boggiano Esto es sedición @alferdez”— ʝųƖıáŋ on Twitter Link ʝųƖıáŋ on Twitter

“@Miguel_Boggiano no habra un fiscal en la sala para parar al desquiciado este q fomenta a la poblacion a armarse ??”— Claudio de San Martin on Twitter Link Claudio de San Martin on Twitter

“@Miguel_Boggiano Que inocente por dios ! Googlea esto -Caso isgro en Mendoza y canal 7 Los del campo ya están armados pero para matar a periodistas que intenten mostrar las condiciones de servidumbre que en muchos lugares los hay aún tienen a sus obreros o peones, como te guste.”— Sol on Twitter Link Sol on Twitter