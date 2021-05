A Andrea Rincón la eliminaron del reality MasteChef Celebrity, porque se le quemó el aceite, no le salió el revuelto gramajo, y las papas no lucieron cómo el jurado quería. Además se cortó un dedo y no aprobaron su matambre a la pizza.

Tras escuchar la sentencia, agradeció a todos y al salir del estudio gritó bien fuerte "¡Viva Perón carajo!"

Y las redes la aman:

"Y que viva Perón carajo!". Andrea Rincón y la mejor despedida de la historia de los realities

Yo? Peronista de Andrea Rincón

Andrea Rincón se despidió a lo grande de #MasterChefArgentina , al grito de VIVA PERON CARAJO ! , como no amarla !!!

Se fue tirando un: Viva Perón carajo! ✌ Aguante Andrea Rincón!❤ #MasterChefArgentina

"Y Viva Perón carajo!"❤#MasterChefArgentina

@CapitanBetoFer @andrearincontop Me emocionaste hasta las lágrimas, Compañera Andrea, Tu espontaneidad, Tu sinceridad es parte de tu ser, Nadie tiene que pedir perdón por ser auténtico Y ese grito viva Peron carajo" es el grito de " voy a seguir luchando" Talento en la cocina y buena persona!!

El jurado eliminó a Andrea Rincón... #MasterChefArgetina

La eliminaron a Andrea Rincón por no saber hacer dos comidas pedorras, que eran las preferidas de Perón.

Una básica con su nombre merece por esto #ViVaPeron ✌️🏾

Andrea rincón y su "viva perón carajo" me salvó el domingo

Andrea Rincon?? Mi idola por?