Desde que comenzó la cuarentena obligatoria en la mayoría de los países del continente sudamericano, una gran cantidad de usuarios de Tik-Tok convirtieron en tendencia el desafío viral "Qué linda te ves trapeando, Esperancita", el cual consiste en tirar un poco de agua al suelo mientras la otra persona se encuentra en plena limpieza de piso, para después rematar: "Te faltó esto maldita criada".

Sin embargo, una víctima de este reto no lo tomó de la mejor manera y tomó venganza inmediata. ¡Mirá el video!

El origen del video que luego se convirtió en un desafío en la red social surgió con el youtuber Juan Da. El mismo se encargó de compartir las pruebas en su cuenta de Twitter: "Este es el video original de Esperancíta uwu casi no lo encuentro ajshjsjs fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo xd", escribió.