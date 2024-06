Javier Milei se decidió y fue a Rosario a conocer algo de su país ya que pasa la mayor parte del tiempo en el extranjero.

En el acto dijo poco y nada ante muy pocas personas que lo fueron a ver y convocó a un pacto de Mayo que se haría en julio.

Pero algo que destacó del acto es que el Presidente no sabe, no quiere o no le importa demostrar respeto por los atributos presidenciales y ni siquiera en el día de la Bandera lució la banda presidencial como es debido, es decir arriba del saco. No era tan difícil.