Las diferencias internas que sufre el oficialismo sumó un nuevo capítulo con un fuerte cruce que protagonizaron el ex jefe de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, y el legislador provincial, Agustín Romo.

Según contó Zago, se cruzaron en los pasillos del Congreso durante la presentación inusual del Presupuesto 2025 que encabezó el propio presidente Javier Milei.

El ahora referente del Movimiento de Integración y Desarrollo habló en Radio Mitre y explicó cómo fue su enfrentamiento por “los trolls” libertarios.

"Le dije, ‘mira, a vos te gusta mucho el tema este, te voy a decir una cosa y te voy a ser muy sincero. La próxima vez que me metan en las cuestiones de estos trolls o no sé cómo llamarlos. Si vos sos responsable, la próxima vez vamos a tener problemas serios’”, comentó Zago en la radio.

Y agregó: “Yo soy de la vieja guardia, no voy por atrás ni te mando un mensajero ni te mando un Twitter. Voy y lo quiero aclarar frente a frente. Y si actuaste mal, vamos a tener que pelear, por más que tenga 60 años. No hay ningún problema”. “Me dijo que él no fue”, detalló al final.