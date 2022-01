"Es una ministra que claramente no cree en la educación. Porque creer en la educación es apostar siempre a que el presente puede mejorarse y construir una movilidad social que tiene que ver con un futuro mejor", sentenció Hugo Yasky.

El sindicalista de la CTA y gremialista docente dijo una verdad contundente sobre las razones por las que la ministra de Educación Soledad Acuña debe dejar el cargo luego de sus afirmaciones. La funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta consideró que los estudiantes que abandonaron la escuela durante la pandemia "seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa".

Esta afirmación desató un repudio generalizado. Pero más allá de la indignación que producen las ideas, la respuesta de Hugo Yasky al ser entrevistado en C5N, explica por qué Acuña no puede seguir en el cargo.

"Quien piense que no se puede hacer un futuro mejor ya no puede entrar a una escuela, ni a ser maestro, ni a ser ministro de Educación. Quien piense que quien nace pobre va a morir pobre, quien piense que quienes transitan por los pasillos de una lugar villa están en un lugar oscuro, quien tenga esa mirada llena de prejuicios, no puede ser ministro de Educación", explicó con paciencia.