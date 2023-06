Viviana Canosa volvió a arremeter contra Malena Galmarini y Sergio Massa a quienes tildó de patoteros simplemente porque le respondieron a sus insultos.

Cuando la experiodista de espectáculos aseguro, demostrando su ignorancia, que Malena no tiene idea sobre el área que maneja hace años y que está en ese cargo sólo por ser la esposa de Massa algunos en las redes le contestaron que ella no seguiría de ninguna manera en la televisión si no fuera porque era la esposa del hijo de Tato Bores, recurriendo al mismo desagradable argumento de Canosa.

Lo cierto es que la operadora macrista parece no saber cuando bajar un cambio y reconocer un error pero para el show todo lo vale y como hacía varios días que sus palabras no tenían rebote alguno, este fin de semana va a descansar tranquila.