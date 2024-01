Victoria Villarruel junto al ministro de Defensa, Luis Petri, participaron del 50º aniversario del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la Guarnición Ejército Azul, en el cual murieron el jefe del regimiento, su esposa y un soldado conscripto, y donde secuestraron al jefe del grupo de Artillería, a quien después mataron en cautiverio.

“A lo largo de estos 50 años, y principalmente en las últimas décadas, no hubo justicia, no hubo verdad, no hubo reparación y no hubo memoria para estos argentinos heroicos”, aprovechó la Vicepresidenta -quien viene de un ruidoso cruce con Peteco Carvajal- en su discurso final, para clavar la estocada en el cual se anticipa que serán cuatro años donde aparecerá un discurso que hasta ahora no se había escuchado..

Por su parte, el Ejército Argentino emitió un comunicado donde manifiesta que “en una ceremonia celebrada en la Guarnición Ejército Azul rendimos homenaje a los defensores y a los caídos durante el combate del 19 de enero de 1974”.

Luego el Ejercito cuenta su historia: "Esa noche se registró un ataque ejecutado por al menos setenta asaltantes pertenecientes al ERP. Ofrendaron su vida el jefe del regimiento, coronel Camilo Arturo Gay y su esposa Irma Cazaux de Gay y el soldado Daniel González, el jefe del grupo de Artillería, teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal, ofrenda su vida por la Patria luego de 10 meses de cautiverio”.

El discurso completo de Villarruel