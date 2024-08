Tal como se esperaba, la emisión del sábado del programa que conduce Mirtha Legrand, ocupó gran parte del tiempo en abordar la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género realizada por su ex pareja Fabiola Yañez.

El tema fue comentado por todos los invitados de la Mesaza. Sin embargo, ante una consulta de Legrand, la periodista de TN, Valeria Sampedro, aprovechó para hablar de un nuevo fenómeno que se observa en el país.

"¿Cómo ve la situación en Argentina, Valeria?", preguntó la conductora. “Lo veo difícil. El otro día, un fenómeno me pasó esta semana pasada, simplemente para tener referencia. El 7 de agosto, el día de San Cayetano, no tiene que ver con una pobreza extrema”, comenzó diciendo. Y luego agregó: “Me llamó la atención porque no hubo una cola desmesurada en San Cayetano. ¿Y sabés por qué? Cuando poníamos el micrófono, no tenían para el colectivo. Ni siquiera tenían para ir al santo a pedirle por su trabajo”.