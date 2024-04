Luego de la importante crítica que se le hizo a Javier Milei desde la Feria del Libro por el quite de presupuesto a la cultura, el titular Alejandro Vaccaro se expresó más en detalle sobre el tema.

"No sé qué es un marxismo cultural. Todos los que no compartimos sus ideas somos kirchneristas o comunistas. Es algo que no tiene ningún asidero": dijo Vaccaro.

En diálogo con FM Con Vos, respecto de la presencia de Javier Milei, el titular de la fundación El Libbro aclaró que “bajo ningún punto de vista nos oponemos que venga, por el contrario".

"Queremos que el Presidente, como escritor, esté enla feria del Libdro. Además sería contradecir cincuenta años de historia de pluralismo”, indicó-