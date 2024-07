El empresario del sector textil e integrante del Consejo de Asesores económicos del presidente Javier Milei, Teddy Karagozian destrozó las medidas económicas del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Para Karagozian, ante la mirada estupefacta de Eduardo Feimann, el Gobierno “no están bajando el gasto público” y pegó en la batalla del momento: “Para mí está atrasado el dólar”.

“Las medidas de Caputo son financieras. Yo entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tiene éxito, pero ¿después qué?¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo?”.

“Si no hubiéramos tenido la experiencia de Macri, quizás estaríamos con mayores expectativas y esperanzas, guardando lo que para nosotros es muy costoso de generar que son empleados con conocimiento, pero cuando ves que quizás esto no tiene solución temprana, porque después quizás no puedas ni pagar la indemnización, entonces sí, lo despedís antes para sobrevivir a una invernada larga”.

“Creo que estamos bajando el gasto privado más de lo que está bajando el público. Creo que, como creía con Macri, que no están bajando el gasto público, que lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y no en dólares”.

“Para mí está atrasado el dólar. Pero devaluar el dólar no resuelve el problema. Sin embargo, si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no se eliminan los impuestos distorsivos que hacen caros los productos en la Argentina, sí tenés que devaluar”.

“No podés tener un dólar barato que hace que la gente llene el estadio en Miami, y querer tener una gente que pueda comer y no se sienta pobre aun teniendo empleo. La Argentina está carísima en dólares y en sueldos”.