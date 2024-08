"Como exdetenido de la Dictadura no puedo estar sentado con negacionistas. Con quienes defienden y visitan genocidas no puedo estar. Así que les pido disculpas pero me retiro", dijo Luis Rivadeneira despertando el aplauso en la Comisión de Adultos Mayores.

El encuentro había sido convocado por la titular, Gisela Marziotta, y Rivadeneira había llegado como uno de los representantes de las organizaciones de jubilados.

El repudio apareció por la presencia de la diputada libertaria Lourdes Arrieta, quien fue una de las participantes de la visita a los genocidas presos.