Desde hace unos días algunos medios comenzaron a asegurar que el gobierno de Javier Milei estaba sacando del país las reservas en oro, tal como hiciera Mauricio Macri con los lingotes que envió a Inglaterra y que nunca volvieron.

Desde las redes los libertarios pusieron el grito en el cielo tratando de desmentirlo y hasta exigiendo pruebas de que eso estuviera sucediendo.

Pero las dudas sobre si el Gobierno está o no fugando el oro del país las aclaró el ministro de Economía, Luis Caputo, el mismo que se alegra de que la gente tenga que vender sus ahorros para pagar los impuestos que, supuestamente, ellos venían a reducir pero que no hicieron más que aumentarlos.

Caputo no solo confirmó que el oro ya no están en las arcas del Estado sino que los sacaron para conseguir un “retorno” y comparó el tema con tener un inmueble del que no se puede sacar rédito.