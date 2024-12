A partir de la polémica desatada por la presentación de un proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsa denuncia, con el agravante para las falsas denuncias por violencia de género y abuso infantil, se generó un fuerte cruce radial entre la legisladora Carolina Losada y el periodista Ernesto Tenembaum.

El conductor de Radio Con Vos, quien la calificó de "chanta" y "falsa feminista" a Losada, tuvo que escuchar el descargo de la senadora: "Tuviste palabras agresivas para conmigo".

"Primero que nada, que me digas 'chanta', cuando cualquier persona que haya trabajado un mínimo de tiempo conmigo puede hablar de la seriedad con la que he trabajado siempre como periodista, y la seriedad con la que he trabajado y sigo trabajando como senadora nacional", le reprochó Losada.

Y agregó: "Además dijiste 'falsa feminista', lo cual me pareció totalmente agraviante hacia mi persona, porque siempre fui feminista en lo que realmente tiene que ver con el feminismo, que es la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres".