Romina Manguel le preguntó a Sergio Massa sobre el “supuesto enojo respecto de la denuncia de Alberto Fernández a (Javier) Milei". Sin vueltas, el candidato a Presidente le paró el carro: “No, lo único que dije y lo sostengo es que a Milei le voy a ganar en las urnas”, le contestó.

“Cómo me enteré es un problema mío con Alberto. Yo no hago chismerío político es berreta. La gente grande tiene que hablar entre sí y no por los medios, eso berretiza la política y termina dando argumentos a que aparezcan los Milei de este mundo”, sintetizó el candidato.

“Respecto de mi posición, es que a Milei le vamos a ganar en la urnas”, reiteró Massa.