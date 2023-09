A Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti les sorprendió la reacción de Sergio Massa, habitualmente de muy buen trato, quien se molestó por la interrupción que sufrió apenas comenzó a responder una pregunta.

Incluso llegó a plantearles a los conductores de TN la posibilidad de mandarles recortes de otras entrevistas en las cuales se comportaron de la misma manera.

Jugando al límite y poniendo blanco sobre negro, el candidato de Unión por la Patria los chicaneó recordándoles que los dirigentes del oficialismo no pisan ese canal.

"Yo no los voy a descalificar. Pero lo que sí digo es que así como ustedes dejan hablar a otros dirigentes a los que le hacen una pregunta, los dejan explicar, me gustaría que a mí también me dejen explicar".

"Sino lo que termina pasando, es que invitan a otros dirigentes y los dejan hacer su recitado de explicaciones y a algunos otros dirigentes de otras fuerzas políticas, y después se enojan cuando no les damos entrevistas".

"Ahora el problema es que ustedes son muy exigentes con algunos, y poquito exigentes con otros. Yo si quiere le puedo poner ejemplos y le mando otras entrevistas".