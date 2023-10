Sergio Massa dejó la frase de la jornada durante su participación en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC), por la declaración de alto impacto que lanzó contra los especuladores.

"Desde la política hay que ponerle un límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente", aseguró.

Así lo afirmó Massa luego de los dichos del libertario Javier Milei, que sugirió que la gente no renueve sus plazos fijos en pesos, y también hacia los responsables de la venta ilegal de dólares.

Además, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que "puedo ganar o perder una elección, pero eso es secundario".

"Tengan la seguridad de que hasta el 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Se los digo para que después no empecemos porque se ataca al mercado, las libertades. ¡Hasta que no los vea presos, no paro!", alertó,