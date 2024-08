Al cumplirse otro año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, su hermano Sergio hizo una publicación recordándolo y dando detalles del estado actual de la causa que aún sigue investigando las circunstancias que llevaron a su muerte.

Pero Eduardo Feinmann sintió la necesidad de meterse en el tema y aseguró que no hubo desaparición forzada sino que Santiago se ahogó, basándose en el informe de 55 peritos y haciendo como que no sabe que la causa sigue abierta.

Pero Sergio Maldonado lejos de quedarse callado le saltó a la yugular a Feinmann al que no solo trató de mentiroso y mal periodista sino que también aseguró que era negacionista porque no sabe o no reconoce que la causa aún está abierta porque la autopsia no pudo determinar, cuándo, cómo y dónde murió Santiago y el nuevo juez está pidiendo que se repitan algunas de las pericias por la inconsistencia de sus resultados.