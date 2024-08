Mientras la centralidad de la política está atravesada por la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, las peleas entre miembros de La Libertad Avanzan continúan y cobran protagonismo.

En las últimas horas, las diputadas libertarias Marcela Pagano y Lilia Lemoine tuvieron un fuerte cruce en las redes sociales a partir de la repudiable visita de legisladores a libertarios a represores.

Esta nueva pelea comenzó cuando en un streaming liberal, Lemoine acusó a Pagano de no dar quórum en la última sesión de Diputados y deslizó que podrían estar en sintonía con el kirchnerismo.

Por este motivo, Pagano utilizó su cuenta personal de ‘X’ para rechazar las acusaciones y aprovechó para cuestionar con dureza a su compañera de bloque.

“Sos una MITÓMANA no solo estuve presente y di el quorum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de diputados sabes hacer) sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre @lulumicart y que también dio quorum", com comenzó su descargo Pagano.

“Además MENTIROSA sabes perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad”, agregó. "Y no me fui a ningún lado, el homenaje a las monjas francesas fue un día antes y como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas. Y vos de qué lado estás?", cerró su posteo.