La interna descarnada que atraviesa el gobierno de Javier Milei entre la Libertad Avanza y el PRO sumó este jueves un nuevo capítulo.

Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, no se presentó a la audiencia informativa convocada para este jueves por la Corte Suprema en el marco del conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

Un rato después, Jorge Macri, anunció que “no hubo acuerdo”. Lo que significa una profundización de la pelea por los fondos, y en la interna del Gobierno.

La reunión estaba pautada para las 11 en el cuarto piso del Palacio de Tribunales y se extendió por una hora y media, pero sin la presencia del ministro. Fue presidida por el secretario la Corte, Alejandro Rodríguez, y no participó ninguno de los jueces del máximo tribunal.

La explicación de Jorge Macri

"Cada parte expuso sus posturas, pero no hubo acuerdo. La Corte nos dio entre una semana y diez días para que el gobierno nacional argumente por qué no está cumpliendo con la cautelar que dictó, que establece que tiene que pagar el 2,95% de los fondos", indicó el jefe de Gobierno porteño en rueda de prensa.

Consultado por la ausencia de Caputo, Macri respondió: "No sé por qué no vino el ministro de Economía. Tendrá sus razones, pero hubiera sido mejor que esté. Yo vine, cada vez que me convoque la Corte voy a venir. No lo tomo en carácter personal", afirmó.

Y concluyó: “Haremos un escrito explicando por qué es tan importante respetar las autonomías y cumplir el método. No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano”.

Quiénes fueron a la reunión

Jorge Macri estuvo acompañado por el procurador Martín Ocampo y el abogado constitucionalista Antonio María Hernández. Por Nación, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José María García Hamilton; la subsecretaria de coordinación fiscal provincial, Valeria Sánchez, y el subsecretario Legal, Alejandro Speroni.