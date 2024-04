No solo la dirigencia política salió a críticas las insólitas expresiones del Ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la situación que atraviesa la clase media argentina, ya que en la pantalla del oficialista canal LN+, María Laura Santillán expresó su malestar con el funcionario.

En el pase que realiza con Luis Novaresio, la conductora criticó a Caputo y sus señalamientos desembocaron en un tenso intercambio con su colega. Al analizar el tuit del titular de Hacienda contra las empresas de medicina prepaga por los aumentos desmedidos, Santillán ironizó: "A ver, chocolate por la noticia, está re bueno que lo diga Caputo".

En ese momento, Novaresio la interrumpió pero ella siguió con su relato. "Lo que sería más interesante es que tome alguna medida porque ¿qué es lo que está sintiendo la gente ahora, Luis? Que con los salarios sí se regula".

Ante el insistente corte del periodista, María Laura Santillán reaccionó: "Pará ¡pará! Dejame desarrollar la idea un segundito". Y él, retrucó: "Bueno, bueno, calma, calma".

Luego de ese cruce, la periodista remarcó su postura: "En realidad no es que uno se ponga a defender los salarios de determinado gremio, sino que si no se permite la homologación de uno, se puede no permitir la homologación de otros".