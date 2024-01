Guillermo Francos, el ministro de Interior, llegó al recinto cerca de las 9 de la mañana para exponer y responder preguntas sobre las reformas electorales, medio ambiente y turismo, que plantea la ley enviada por el Ejecutivo nacional pero a las 13 anunció que debía retirarse del debate por un compromiso previo.

“Como vamos a pasar a los temas de medio ambiente y turismo, tenemos dos especialistas que van a poder responder sus inquietudes. Si ustedes me disculpan, no puedo eludir el compromiso que tengo porque está pactado desde hace 20 días y tengo que asistir. Les agradezco los aportes y la comprensión”.

Ese fue el momento en que Leandro Santoro avanzó: "Ministro, disculpe una cosa. Usted es el ministro político...", pero el presidente de la comisión, Gabriel Bornoroni, le cerró el micrófono: "No es la forma. Ya había dicho el ministro que se retiraba".

Francos le respondió igual: "Diputado, no sé por qué se enoja tanto", lo que hizo enojar a Santoro: "¡Porque usted se va a comer! No sé qué parte no entiende. Usted se está yendo a comer y ustedes presentaron un proyecto de mil artículos. Quieren debatir mil artículos en 15 minutos. ¡Quédese!".