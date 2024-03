Las explosivas declaraciones de Santiago Cúneo -quien tuvo como panelista de su programa a Javier Milei y con quien llegó a tener un vínculo personal- muestran que conoce al Presidente con bastante profundidad.

Cúneo explicó por qué el ex mandatario estadounidense ‘’desprecia'' a Javier Milei, ya que uno es un self made man y el otro no logró nunca realizar nada más que ser empleado de Eurnekian.

Por otro lado Trump es nacionalista mientras Milei es entreguista del patrimonio nacional, lo que hace que lo mire como un simple lacayo.