La sociedad empobrecida, el poder adquisitivo del salario por el piso, una masa de personas revolviendo la basura para encontrar qué comer...

Sin embargo, hay otra Argentina, que sólo se mira el ombligo y se indigna porque los salarios aumentan apenas para compensar lo que sube la inflación. O se enojan con los empleados que no pueden ni salir de sus casas por la pandemia y que día a día pierden más y más familiares que no pueden dejar de ir a trabajar. El video de Roberto Piazza, grabado desde su mansión, es un exponente de ello.

"Estoy indignado por los aumentos de los salarios de la gente a la que uno tiene que pagarle sueldos enloquecidos, con aumentos ridículos y maquiavélicos, y no vienen a trabajar...", dijo el diseñador.

Y continuó: "La verdad es que no estoy de acuerdo con eso porque las pymes, los que tenemos pequeñas empresas, tenemos que seguir pagando a gente que hace un año y medio que no viene a trabajar". "Esa gente necesita el dinero pero, ¿yo de dónde lo saco?", se preguntó.

"No soy el mago Mandrake que hace tin y saca plata, porque la empresa está cerrada. No trabaja. No vende. No labura. Y ahora te obligan. También hay un aumento del 30% a las mucamas y las mucamas no son esenciales, por ende no pueden venir a trabajar. Entonces de dónde saco la plata. ¿Vendo qué... los dientes?”, detalló Piazza.