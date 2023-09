El inesperado ataque que lanzó el actor y ahora vocero macrista, Luis Brandoni, contra Ricardo Darín, sumó un nuevo capitulo por la respuesta del actor al candidato al Parlasur de Juntos por el Cambio.

"Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo, para hacer esa película, que es una canallada?’, dijo hace unos días Brandoni para cuestionar la participación de Darín en la reconocida película 'Argentina, 1985', que recrea el juicio a las Juntas Militares de la Dictadura.

“No pienso contestarle a Luis porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma”, expresó Ricardo Darín ante la prensa.

“Me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad”, agregó.

"No me voy a subir a esto, porque es un delirio", dijo el actor que interpretó al fiscal Julio Strassera.

En diálogo con el periodista Walter Domínguez para Clarín, Darín señalo: "No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza"