Ricardo Bussi, hijo del genocida condenado por delitos de lesa humanidad, Antonio Domingo Bussi, es ahora candidato a diputado por Tucumán de La Libertad Avanza después de cosechar sólo el 4% de los votos de los tucumanos cuando se presentó como candidato a gobernador en el mes de junio.

Esta semana se llevó a cabo el debate entre los candidatos a diputados del que participó Bussi y se vanaglorió de su ignorancia al opinar sobre la temática de ‘Mujeres y comunidad LGBT’.

Se ve que el hombre considera la orientación sexual de una persona puede ser considerado como una discapacidad ya que comparó a las mujeres trans con “los rengos, los ciegos o los sordos” y consideró, volviendo a demostrar su ignorancia que "el que decide ser travesti, que se la banque solo. No se puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario. Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos, porque el que decidió su camino sexual es responsable de sus decisiones, no tenemos por qué hacer cargo de eso a toda la comunidad".

Afortunadamente a su lado estaba el senador nacional Pablo Yedlin que no se la dejó pasar, y trató de explicarle a Ricardo Bussi por qué el Estado debe estar presente aún con más fuerza para ayudar a los grupos vulnerables y por que: "El Estado tiene una responsabilidad sobre aquellos grupos más vulnerables y definitivamente la comunidad LGBTQ es un grupo vulnerable: viven menos años, tiene problemas de acceso al trabajo, tienen discriminación", señaló.

"Eso es una responsabilidad del Estado, por eso creemos distinto, yo creo que el Estado tiene que estar presente, que tiene que arreglar para que todos corramos una carrera más o menos parecida. Vos pensás que todos largamos del mismo lugar y que se salve el que pueda", sentenció Yedlin dejando a Bussi en el más profundo de los ridículos.