"No somos todos lo mismo. A nosotros la falta de estudio del otro nos duele y la salud no atendida del otro también; y para otros es un problema del mercado", aseguró el presidente Alberto Fernández.

Y lo hizo en su primera aparición pública después del bloqueo radicular que le realizaron el jueves pasado debido a una hernia de disco lumbar.

Fernández se presentó hoy en Merlo, provincia de Buenos Aires, para inaugurar la Escuela de Ciencias de la Salud que entrará en funcionamiento en el nuevo campus de la Universidad Nacional del Oeste (UNO).

En ese marco, el mandatario destacó la importancia de la educación y la salud públicas y apuntó contra la oposición: “Teníamos que hacerle frente a una deuda que nunca se debió haber tomado, tuvimos una pandemia, una guerra, una sequía”.

En medio de las especulaciones electorales, elaboró un discurso que reflejo un tono de campaña: “Los que dicen que no se deben construir hospitales porque no hay médicos, que las universidades sobran porque los hijos de los pobres no estudian, esos nos quitan el aliento, pero no se dejen desalentar”.

Además de apuntar a la oposición y a la gestión pasada de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, dejó un mensaje interno. “Quiero que perciban y vean porque ese desaliento atenta contra la credibilidad en la política porque sentimos que la causa de todo lo que pasa es la política. La política hace mucho barullo, es verdad, y yo trato de cerrar mis oídos al barullo de la política y trato de escuchar el murmullo de la gente"