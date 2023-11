“Siempre tengo ganas de tener razón, pero acá no. Me quería equivocar. Que me digan, "ves que no tenés razón'”, dijo Noelia Custodio esta mañana.

La humorista de Olga comentó lo que le representó la victoria de Javier Milei, que ella había anticipado hace dos años. La humorista intentó hacer una crítica a la fragmentación de la oposición.

En diálogo con Tomás Rebord, la comediante había advertido del problema de la fragmentación del discurso opositor en distintos aspecto de la individualidad, sin reparar en la necesidad de construir discusión social de conjunto.