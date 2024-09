Otra voz del ambiente de la cultura denunció el retroceso que genera el ajuste de Javier Milei desde el Festival de San Sebastián.

En esta oportunidad fue el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart, que protagoniza El Jockey, al ser reconocido con el premio Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián.

Durante la gala, el actor denunció el "plan de destrucción" que impulsa el gobierno de Javier Milei hacia la cultura y el cine nacional. "Las pelis que me hicieron actor las hice principalmente en Argentina, y todas estas tuvieron el apoyo del INCAA", reconoció.

"Se creen muy pillos y muy militantes de la libertad, pero detrás de ese auto engaño en el que viven y ese odio que profesan no hay ninguna libertad, hay simplemente una profunda soledad. Podrán intentarlo, pero no nos van a destruir. No vamos a borrar nuestras memorias ni nuestro futuro", aseguró.