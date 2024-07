La presentación del colectivo Periodistas Argentinas el pasado 2 de julio en el Senado de la Nación puso al analista de temas internacionales Pedro Brieger en el ojo de la tormenta.

El progresismo -el sector que más consume sus notas y apariciones televisivas y radiales- quedó estupefacto, pero hasta Eduardo Aliverti, uno de sus grandes amigos dentro del periodismo, fue tajante y lo separó del programa que lo tuvo como uno de sus columnistas por veinte años.

“Tuve conductas que no eran respetuosas. Sé que lastimé a mucha gente y quiero pedir perdón a cada una de ellas por mis actitudes inapropiadas. Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas”.

“Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas que no eran respetuosas. Gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado lo pude superar y hoy soy otra persona”.

“Creo que mi testimonio puede servir para romper los pactos que existen entre hombres para tapar nuestras conductas, dentro y fuera del periodismo. Estoy dispuesto a colaborar para que así sea. Pido perdón a quienes ofendí y afecté”.