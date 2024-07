En LN+ pusieron un segmento de la entrevista que el vocero no oficial y amigo personal del Presidente, que los domingos va a la Quinta de Olivos, Esteban Trebucq le hizo a Milei.

En dicha entrevista Javier Milei habló, una vez más, de “los argentinos de bien” y Paulino Rodrigues decidió ir con los tapones de punta.

El periodista aseguró que Milei volvía "sobre el comportamiento binario de la sociedad, como si no hubiera matices ni grises, o sos esto o sos aquello" y acto seguido lanzó la frase que seguramente no le debe haber caído bien al Presidente: “Más kirchnerista no se consigue”.