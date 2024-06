En La Nación+ cada tanto hacen periodismo y hasta se salen del libreto ultraoficialista. El mes pasado, varios periodistas se indignaron con los conflictos que generó Milei con los países que más invierten en Argentina.

Ahora, Paulino Rodrigues entregó información sobre lo reñida que está en el Senado la votación de la Ley Bases, en particular y en General. Y allí enumeró artículos que saldrán de la norma: "El sistema de pensiones no estará, la moratoria previsional continúa, y te voy a dar el listado de empresas que finalmente no van a entrar en la batería de empresas a privatizar".

Y en el estudio se hizo un silencio notable.