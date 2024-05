La empresa DOTA fue una de las pocas que no adhirieron al paro y obligaron a sus trabajadores a prestar servicio.

Patricia Bullrich, subiéndose al circo mediático del gobierno, quiso hacer la pantomima de viajar en uno de esos colectivos acompañada por el hasta hoy ignoto ministro de Transporte pero ni siquiera eso pudo hacer bien.

Una vez arriba del colectivo y con las cámaras dispuestas para transmitir la payasada, la ministra cayó en la cuenta de que ella no usa transporte público por lo que, obviamente, no tiene la SUBE.

Para tratar de subsanar su torpeza pidió prestada una tarjeta SUBE pero la que acercaron no tenía saldo suficiente para pagar el feroz aumento que sufrió el pasaje a pesar de que Milei había prometido no subir las tarifas y acusaba a Massa de hacer campaña del miedo cuando el ex ministro advertía cuánto subiría el boleto.