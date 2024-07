A pesar de que como funcionaria del Estado no debería interferir con el trabajo de la Justicia, la ministra Patricia Bullrich salió a defender a su amigo, el gobernador Gustavo Valdés luego de que el fiscal Guillermo Marijuán lo denunciara por presunto encubrimiento en la causa que investiga la desaparición de Loan.

La ministra aseguró que la denuncia es "un despropósito" y “una barbaridad” y trató de apuntar todos los cañones contra los familiares que estaban sentados a la mesa el día que desapareció el nene más buscado del país.

Cabe recordar que Valdés dio casi por cerrada la causa cuando la tía Laudelina declaró que había habido un accidente, cosa de la que se desdijo y hasta pidió perdón por mentir. La aseveración del gobernador fue lo que lo llevó a recibir una denuncia en su contra.

La titular de la cartera de Seguridad habló sobre la acusación por encubrimiento que recae sobre el mandatario provincial: “Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, porque se puede involucrar a gente que no tiene nada que ver” aseguró la ministra mientras decía palabras de más, dejaba de ser cuidadosa y trataba de desvincular a su amigo.