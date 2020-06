Salieri de Nik on Twitter

Patricia Bullrich describió al gobierno del que formó parte pero cada cosa que decía parecía que se estuviera refiriendo a otra gente: "Nosotros como gobierno hemos sido republicanos, democráticos, hemos tenido una actitud de independencia con la Justicia, no compramos la prensa o intentamos comprarla, no quisimos evitar voces, no quisimos generar un control sobre la Justicia..."

Majul la miraba con una mezcla de incredulidad y sorpresa hasta que la ministra remató asegurando que los servicios de inteligencia trabajaron "con total y absoluta legalidad". No tiene remate.