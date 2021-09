"Ayer me contaba una mamá de un estudiante de medicina: 'mi hijo estudia medicina de manera virtual, no ha tocado unaaaa... no hay podido hacer las prácticas que tiene que hacer como médico, como futuro médico'", se explayó con la libertad de transitar por territorio amigo la exministra de Seguridad del macrismo Patricia Bullrich, ante el asentimiento de Joaquín Morales Solá en los estudios de TN.

El 'me lo dijo una señora' es una práctica extendida en la forma de hacer crecer las fake news, ya que se atribuye esa afirmación a una persona inexistente.

Pero en este caso, el cuestionamiento de Bullrich estaba apuntado a la Universidad que, como debería saber, tiene autonomía y no se rige por determinaciones del ministerio de Educación.