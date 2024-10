No hay peor ciego que el que no quiere ver y Esteban Trebucq aplica esa lógica para hablarle a su audiencia. Así resulta que las marchas no son por el desfinanciamiento a las universidades públicas sino porque “no quieren dejar la lógica en la que vivieron siempre”.

En una comparación sin sentido -porque una es una situación que acarrea muchos años y varias administraciones de distinto signo y la otra un conflicto coyuntural generado por el Gobierno- el conductor de LN+ se quejó porque no le reclaman a Axel Kicillof por el estado de las escuelas en la provincia de Buenos Aires.

Su conclusión es que a Javier Milei le hacen marchas y lo cuestionan porque “no se bancan que gobierne la derecha y el liberalismo” y porque “no les gusta cómo se viste y cómo se peina”.