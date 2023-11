Pablo Avelluto fue una de las voces más provocativas durante el gobierno de Mauricio Macri, e incluso después de terminado siguió con ese mismo tono que le valió el repudio de muchos cuando atacó a Diego Maradona en sus redes sociales.

Ahora sorprendió con un mea culpa -tildando a su antikirchnerismo rabioso de ser “una droga”- y pegándole a la campaña de Juntos por el Cambio.

Pero no paró allí, ya que cuestionó también al ex mandatario para el que fue Ministro de Cultura y adelantó que no piensa votar por Javier Milei en el ballotage.