“El desprecio y el maltrato constante a la Educación pública sin dudas me llama la atención. Porque es un recuerdo tácito que tenemos los argentinos con nuestras escuelas, secundarias y universidades”, dijo Pablo Avelluto.

El exministro de Cultura de Maurcio Macri, de quien nadie podría sospecharlo por kirchnerista, se mostró fuertemente crítico del gobierno de Javier Milei. No solamente por el recorte a la educación, sino por el carácter dictatorial que manifiesta.

“Miren que hemos tenido gobiernos autoritarios en Argentina, pero el nivel de destrato hacia los periodistas y ciudadanos que no coinciden con él… Es un gobierno nacido en Democracia pero que habla como si fuera una Dictadura… Y eso a mí no sé si me resulta loco pero al menos un retroceso tan grande sobre los valores comunes que recorrimos durante cuarenta años”, consideró.

La oposición al gobierno de Javier Milei crece a medida que el Gobierno muestra su carácter autoritario y hace sufrir al pueblo con medidas de hambre.