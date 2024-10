Lo de la ministra de Seguridad resulta realmente insólito, y expone su absoluta ineficacia para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, tal como se suele jactar.

“Mucho talco, poco eficient-e”, había escrito de manera insólita Bullrich en su posteo. “Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia”, había expresado.

“Las hace, las paga”, culminó el mensaje de Patricia Bullrich, que se puso el traje de heroína en la lucha contra el narcotráfico. Pero en realidad, solo había agarrado a un pobre hombre que trasladaba talco.

La requisa se realizó en Ruta 7 a la altura de La Paz, y supuestamente habrían hecho una prueba de reactivo que habría dado como positiva. Evidentemente, mal hecha.

Por este error, Maximiliano Ariel Acosta (42) estuvo detenido 21 días, donde fue sometido a todo tipo de maltratos, según dio a conocer su familia.

“Lo maltrataron. Hablaban de golpe al narcotráfico. No lo dejaban ir al baño. Le robaron todas sus pertenencias, plata y su campera. Hablé con la fiscalía y me dijeron que lo iban a cuidar. Me mintieron. Después lo liberaron en plena ruta 7 y tuvo que pedir ayuda a un automovilista”, denunció la madre.

Pidió ayuda a un automovilista, quien lo trasladó al centro de Mendoza. Pasó la noche en la calle y recién al otro día, pudo recuperar su DNI en la fiscalía. Casi al mismo tiempo, el juez Alberto Carelli dictó su sobreseimiento.