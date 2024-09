A solo una semana de la feroz represión policial contra los jubilados, otra vez las fuerzas de seguridad lanzaron palos y gases contra los manifestantes que se concentraron frente al Congreso para rechazar el veto de Javier Milei a la ley que mejoraba sus haberes.

La concentración comenzó este miércoles a las 13 con una protesta encabezada por el Plenario de Trabajadores Jubilados y Jubilados Insurgentes. La convocatoria se hizo con la intención de reclamar mejoras en sus haberes y protestar por el asado en la Quinta de Olivos.

"Tengo 30 años de militancia. Me han gaseado muchísimas veces. Nunca un gas me quemó como me está quemando este gas", contó a la prensa la diputada de izquierda, Vanina Biasi, mientras la atendían después de haber sufrido la represión de la Policía Federal a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich