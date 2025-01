Federico Sturzenegger se volvió viral por estas declaraciones realmente insólitas durante una conferencia, que seguramente son un baldazo de agua fría para los libertarios que creen en el proyecto de Milei.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, reveló el intercambio de mensajes que tuvo con Patricia Bullrich, luego que perdiera las elecciones por goleada en la primera vuelta.

“Esa mañana me escribe y me dice ‘Federico no te desanimes, el proyecto que preparamos juntos vas a ver que se va a hacer realidad con Javier. Incluso, quizá, más que si hubiera ganado yo’”, expresó.

Luego una campaña política donde Javier Milei y Patricia Bullrich se dijeron de todo y se acusaron de un montón de cosas, queda en evidencia que el relato de la “casta” era justamente solo un relato.