Se le puede echar la culpa a un acto fallido, a una presencia inesperada del inconsciente al momento de hablar, lo cierto es que a Luis Novaresio lo traicionaron sus pensamientos y bastó que apareciera Patricia Bullrich para que lanzara la frase de “la montonera complicada”.

La ministra de Seguridad había dado un paso en falso al intentar subir a un colectivo sin la SUBE, generando un paso de comedia involuntario.

En el bloque siguiente trató de arreglarla, de intentar una gracia al hablar de su analista, de atribuírselo a sus pensamientos no controlados, pero se notó que no se sabía dónde meterse y que lo único que quería que la ministra no se enoje.