Novaresio cuestionó la foto a lo "Top Gun" y Petri le mandó mensajes para callarlo en vivo

Ni una coma se pueden correr del discurso oficial que al instante llegan los mensajes desde la Casa Rosada. Fue lo que le pasó esta mañana en el canal LN+ a Luis Novaresio.

El periodista cuestionó la puesta en escena del ministro de Defensa Luis Petri con los aviones de combate que compró el Gobierno. Un estilo “Top Gun”, dijo Novaresio.

De inmediato, el ultra oficialista Antonio Laje comenzó a defender al Gobierno. Pero no estuvo solo.

Mientras dialogaban, el propio ministro Luis Petri comenzó a retar a Novaresio por mensajes de texto. Y, como si fuera el director de programación, le mandó fotos para que mostraran al aire.

Novaresio expuso al funcionario, quien de inmediato le aclaró que no eran mensajes para decir en cámara, el reto debía quedar en privado.

“Si a mí me van a a escribir al aire, me tienen que poner, no escribir al aire, si no lo leo”, dijo Novaresio en alusión al retoque recibió en vivo del ministro.