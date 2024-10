No son Falklands, son Malvinas: Fantino no le creyó a Mondino y le pidió a Milei que la eche por inútil

El la página oficial Argentina.gob.ar se publicó un comunicado sobre una reunión de la canciller Mondino con el Comité Internacional de la Cruz Roja donde nombraban a nuestras Islas Malvinas como Falklands pero la titular del ministerio de Relaciones Exteriores quiso despegarse del “error” y responsabilizó al ministerio de Defensa.

El hecho no pasó desapercibido y hasta Feinmann lo criticó por vergonzoso. Pero Alejandro Fantino, amigo personal del Presidente, que muchas veces oficia de vocero extraoficial, no le creyó ni una palabra a la Canciller y no solo pidió la cabeza del que había escrito el comunicado sino que le pidió directamente al Presidente que la echara porque no está a la altura del cargo que ostenta.

¿Este incidente le costará el cargo a la ministra de Relaciones Exteriores o es otra puesta en escena para demostrar que el gobierno reacciona ante los “errores”?