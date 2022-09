El plagiador serial que publica periódicamente en La Nación volvió a atacar a Alberto y Cristina desde un supuesto chiste que no hizo mas que demostrar que no sólo no es gracioso sino que además el insulto es el único recurso que le queda.

Pero esta vez uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón se cansó de esos agravios gratuitos y decidió iniciar acciones legales por la falta de respeto.

La viñeta en cuestión trata al Presidente y a la vice de “lunáticos” y asegura que “psieron en peligro a la Argentina”. Lo peor del caso es que el supuesto chiste se ríe también del intento de magnicidio.