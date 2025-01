Si bien le envió un telegrama oficial de felicitación a Donald Trump en el día de su juramentación como presidente de Estados Unidos, el Papa Francisco también se refirió a los planes del mandatario norteamericano de realizar deportaciones masivas de inmigrantes.

Francisco fue consultado sobre las polémicas promesas que realizó Trump durante la campaña: "Sería una vergüenza".

Sin dudas, la visión del Sumo Pontífice es crítica: "Si es cierto, será una vergüenza, porque hace que los pobres desdichados que no tienen nada paguen la cuenta”.

"¡Eso no se hace! Esa no es la manera de resolver las cosas. Así no se resuelven las cosas”, remarcó.