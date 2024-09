El radicalismo atraviesa una severa crisis interna de cara a la votación donde se decidirá si se sostiene la reforma de la movilidad jubilatoria o se acepta el veto total de Javier Milei.

En las últimas horas fue muy cuestionado el diputado radical Mariano Campero, quien en junio pasado votó a favor de la Ley de Movilidad Jubilatoria y ahora dijo que apoyará el veto total del presidente Javier Milei.

Campero protagonizó un fuerte cruce con la periodista Nancy Pazos en Radio 10 por sus polémica decisión. Además, indicó que la periodista pretende que le vaya mal al presidente. Por este motivo, Pazos estalló y no se quedó callada.

“Yo no quiero que le vaya mal al presidente, yo lo que no quiero es que se mueran los jubilados”, dijo la periodista. Y agregó: "Vos no tenes idea de lo que está pasando en la calle, no están viendo lo que está pasando en la calle. Yo no estoy operando".